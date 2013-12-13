شهود عيان عن اشتباكات دمياط: قيادي إخواني أطلق النار من "طبنجة" على الأهالي

كتب : سهاد الخضري الجمعة 13-12-2013 19:05

قال أحمد سعيد أحد شهود العيان على اشتباكات ميدان سرور، لـ"الوطن"، "رفع أحد الأهالي علامة النصر أثناء مرور مسيرة الإخوان، فما كان منهم إلا أن تجمهروا وتعدوا عليه بالأيدي والأخشاب، فتدخلنا لمحاولة إنقاذه، فاشتبك الأهالي معهم بالحجارة، وأطلق أحد قيادات الإخوان طلقات نارية من طبنجة كانت بحوزته، وأطلق أعضاء المحظورة الخرطوش علينا بكثافة، وتفرقنا بالشوارع الجانبية".

وأضاف نور ياقوت، منجد، "حينما رفعت علامة النصر أطلق الإخوان الخرطوش مباشرة علينا، وقام أحد القيادات بإطلاق طلقات صوت من طبنجته، وتفرقنا في الشوارع الجانبية".

وتابع محمد رضوان منسق حركة صوت مصر الحر: حينما وصلنا أمام مول زهران فوجئنا بعناصر الإخوان يكبرون، ثم هجوموا علينا بالخرطوش واختبئنا بأحد المنازل في ميدان سرور، وأصيب بخرطوش في قدمي.

وكانت مسيرة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي انطلقت من مسجد الشرباصي للتنديد بما أسموه انقلابا عسكريا والمطالبة بعودة مرسي، واتجهت نحو ميدان سرور وحاول الأهالي التصدي لهم، ووقعت اشتباكات بين الطرفين، واتهم الأهالي عناصر من أنصار المعزول بإطلاق الخرطوش عليهم.