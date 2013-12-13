أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

شهود عيان عن اشتباكات دمياط: قيادي إخواني أطلق النار من "طبنجة" على الأهالي

Google+ Print
شهود عيان عن اشتباكات دمياط: قيادي إخواني أطلق النار من "طبنجة" على الأهالي شهود عيان عن اشتباكات دمياط: قيادي إخواني أطلق النار من "طبنجة" على الأهالي

كتب : سهاد الخضري الجمعة 13-12-2013 19:05

قال أحمد سعيد أحد شهود العيان على اشتباكات ميدان سرور، لـ"الوطن"، "رفع أحد الأهالي علامة النصر أثناء مرور مسيرة الإخوان، فما كان منهم إلا أن تجمهروا وتعدوا عليه بالأيدي والأخشاب، فتدخلنا لمحاولة إنقاذه، فاشتبك الأهالي معهم بالحجارة، وأطلق أحد قيادات الإخوان طلقات نارية من طبنجة كانت بحوزته، وأطلق أعضاء المحظورة الخرطوش علينا بكثافة، وتفرقنا بالشوارع الجانبية".

وأضاف نور ياقوت، منجد، "حينما رفعت علامة النصر أطلق الإخوان الخرطوش مباشرة علينا، وقام أحد القيادات بإطلاق طلقات صوت من طبنجته، وتفرقنا في الشوارع الجانبية".

وتابع محمد رضوان منسق حركة صوت الحر: حينما وصلنا أمام مول زهران فوجئنا بعناصر الإخوان يكبرون، ثم هجوموا علينا بالخرطوش واختبئنا بأحد المنازل في ميدان سرور، وأصيب بخرطوش في قدمي.

وكانت مسيرة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي انطلقت من مسجد الشرباصي للتنديد بما أسموه انقلابا عسكريا والمطالبة بعودة مرسي، واتجهت نحو ميدان سرور وحاول الأهالي التصدي لهم، ووقعت اشتباكات بين الطرفين، واتهم الأهالي عناصر من أنصار المعزول بإطلاق الخرطوش عليهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"