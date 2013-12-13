المحكمة الدولية تدعو متهمًا باغتيال الحريري للمثول أمامها عبر “الفيديو كونفرانس”

حث رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دايفيد باراجوانث اليوم ، حسن حبيب مرعي المتهم في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري ، على التماس المشورة القانونية وتعيين محام يمثله أمام المحكمة ، بدلا من مثوله الشخصي أمام المحكمة في هولندا ، يمكن أن يشارك في الجلسات عبر نظام المؤتمرات المتلفزة (الفيديو كونفراس) .

وقال القاضي باراجوانث – في بيان موجه لحبيب الذي تقول عنه وسائل إعلام لبنانية إنه عضو في حزب الله – “دعوتك قبل سبعة أسابيع إلى أن تفكر فيما إذا كنت مستعدا للمثول أمام المحكمة الخاصة بلبنان للرد على التهم الموجهة إليك في قرار الاتهام .

واضاف البيان “هذه التهم خطيرة تشمل أعمال الإرهاب والقتل .. وأحثك على التماس المشورة القانونية وتعيين محام يمثلك أمام المحكمة .. بدلا من مثولك شخصيا أمام المحكمة في هولندا ، وقد يكون لك الحق في المشاركة في الجلسات عبر نظام المؤتمرات المتلفزة .

أ ش أ