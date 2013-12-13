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المحكمة الدولية تدعو متهمًا باغتيال الحريري للمثول أمامها عبر “الفيديو كونفرانس”

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المحكمة الدولية تدعو متهمًا باغتيال الحريري للمثول أمامها عبر “الفيديو كونفرانس” المحكمة الدولية تدعو متهمًا باغتيال الحريري للمثول أمامها عبر “الفيديو كونفرانس”

حث رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دايفيد باراجوانث اليوم ، حسن حبيب مرعي المتهم في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري ، على التماس المشورة القانونية وتعيين محام يمثله أمام المحكمة ، بدلا من مثوله الشخصي أمام المحكمة في هولندا ، يمكن أن يشارك في الجلسات عبر نظام المؤتمرات المتلفزة (الفيديو كونفراس) .

وقال القاضي باراجوانث – في بيان موجه لحبيب الذي تقول عنه وسائل إعلام لبنانية إنه عضو في حزب الله – “دعوتك قبل سبعة أسابيع إلى أن تفكر فيما إذا كنت مستعدا للمثول أمام المحكمة الخاصة بلبنان للرد على التهم الموجهة إليك في قرار الاتهام .

واضاف البيان “هذه التهم خطيرة تشمل أعمال الإرهاب والقتل .. وأحثك على التماس المشورة القانونية وتعيين محام يمثلك أمام المحكمة .. بدلا من مثولك شخصيا أمام المحكمة في هولندا ، وقد يكون لك الحق في المشاركة في الجلسات عبر نظام المؤتمرات المتلفزة .

أ ش أ

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