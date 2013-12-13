تيار الإستقلال يحسم مقاعد “الأطباء” بالمحافظات الساحلية والصعيد

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بمحافظة السويس عن فوز قائمة تيار الاستقلال بالمقاعد الأربعة المخصصة للنقابة الفرعية في الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة. وفازت قائمة تيار الاستقلال بالكامل في حين لم يحصل أعضاء الإخوان على أي مقعد، وفي انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء تم تصويت 232 طبيبا من أصل 250 بنسبة تزيد عن 90% لصالح قائمة الاستقلال ضد قائمة الإخوان.

و في محافظة القاهرة و بعد انتهاء فرز اكبر لجنة في انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بالقاهرة جاءت النتيجة بفوز الاستقلال ٢٨٧ وقائمة الاخوان ١٨٩، كما فازت قائمة الإستقلال بنقابة الأطباء بالإسكندرية ضد قائمة الإخوان.

فازت قائمة “ائتلاف أطباء دمياط” التابعة لتيار لاستقلال بالتجديد النصفي لنقابة الأطباء في دمياط، ويمثلها فوق السن؛ دكتورة وفاء أحمد الحسيني؛ وحصلت على 582 صوتا، والدكتور أحمد محمود البلتاجي، وحصل على 613 صوتا، وتحت السن عماد شلبي، وحصل على 588 صوتا، وإسماعيل عبد الفتاح الحفناوي، وحصل على 593 صوتا.

وأعلنت اللجنة العامة لانتخابات نقابة أطباء مصر فوز 19 مرشحاً بالتزكية فى النقابات الفرعية فى كل من محافظة “كفر الشيخ، وجنوب سيناء، والوادى الجديد” وذلك لعدم ترشح أكثر من 4 مرشحين فى كل من النقابات المذكورة.

و فازت قائمة تيار الاستقلال بجميع مقاعدانتخابات التجديد النصفى لنقابة الاطباء الفرعية باسوان، وكانت الانتخابات التى اجريت اليوم تقدم لها 11 مرشح منهم 5 اطباء فوق 15 سنة و6 اطباء تحت ال15 سنة من بينهم 5 مرشحين بقائمة الاخوان و5 مرشحين بقائمة تيار الاستقلال ومرشح مستقل واعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات فوز قائمة تيار الاستقلال بجميع المقاعد الاربعة وحصل الدكتور مصطفى ابو المجد عبد الجليل تحت 15 سنة على اعلى الاصوات حيث حصل على 134 صوت من اصل 146 صوت..كما فاز تيار الإستقلال بمقاعد النقابة في محافظة الأقصر..وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط

و بمحافظة الدقهلية، أعلنت اللجنة عن فوز قائمة “أطباء من أجل مصر”، والتي تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، بكامل مقاعد مجلس النقابة، حيث نجح الدكتور جاد المولى عبد العزيز، في الفوز بمنصب النقيب بإجمالي 1888 صوتًا.

وحصل الدكتور محمود يوسف، مرشح الجبهة السلفية، على 924 صوتًا، بينما حصل الدكتور أحمد أبو العنين، المرشح على قائمة أطباء الدقهلية، على 799 صوتًا، وفي محافظة القليوبية، نجحت قائمة “أطباء من أجل مصر” التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بالحصول على كامل مقاعد مجلس النقابة..فيما فاز أطباء من أجل مصر بمقاعد النقابة في محافظة القليوبية.