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ما علاج الإسهال الشديد للأطفال حديثى الولادة؟

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ما علاج الإسهال الشديد للأطفال حديثى الولادة؟ ما علاج الإسهال الشديد للأطفال حديثى الولادة؟

الدكتور أحمد صلاح أخصائى أمراض الطفولةمناعة الأطفال غالبا ما تكون ضعيفة، لذلك تكثر المشكلات حيث أرسلت قارئة تقول طفلتى عمرها أسبوع وتعانى من إسهال شديد منذ ثلاثة أيام، وعلى الرغم من أننى توقفت عن الرضاعة الطبيعية، وإعطائها حليبا صناعيا خاليا من اللاكتوز لكنها تعانى من الإسهال فما الحل؟

أجاب عن هذا السؤال الدكتور أحمد صلاح أخصائى أمراض الطفولة وحديثى الولادة، قائلا إن الإسهال من أكثر الأعراض التى تنتشر لدى حديثى الولادة وهى عبارة عن نزول براز سائل يتغير لونه ورائحته حسب السبب وراء الإصابة بالإسهال.

وأضاف صلاح وتتعدد الأسباب منها إصابة الوليد بميكروب أو فطريات بالمعدة، والذى قد تنتقل تلك البكتريا بسبب عدم عناية الأم بنظافة الثدى قبل إعطائه لطفلها، أو الاهتمام بنظافة العلبة إلى تغذى الطفل، مشيرا إلى أن الإسهال قد يكون بسبب حساسية الطفل المفرطة تجاه الرضاعة.

وأشار صلاح إلى أن بعض الأمهات يقمن بإرضاع الطفل لفترات أكثر من اللازم مما يتسبب فى امتلاء معدة الصغير فيتسبب فى إصابته بالإسهال لتخلص من هذا الكم من الطعام، وحذر من إعطاء الطفل أى أدوية خاصة لعلاج الإسهال، مؤكدا على أنه يجب ألا يتم تناول أى أدوية بدون استشارة طبيب.

وقال صلاح هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها عند إرضاع الطفل، قومى بتقليل مدة الرضاعة مع زيادة عدد مرات الرضاعة، قومى بتنظيف ثديك جيدا، إذا لم تتسن حالة المولود يجب استشارة طبيب فورا.
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