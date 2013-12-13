مضارو عقار فيصل المنهار يرفضون وحدات وفرتها لهم الحكومة بأكتوبر

زار المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، مساء اليوم، الأسر المضارة من عقار فيصل المنهار، للاطمئنان عليهم، والتأكيد أن العمارة السكنية التى وفرها لهم بمدينة 6 أكتوبر جاهزة لاستقبالهم.

وعبر الأهالى عن تقديرهم لهذه المبادرة، ولكن معظمهم طلبوا تأجير وحدات سكنية فى منطقة فيصل المتواجدين بها، بدلاً من شقق مدينة 6 أكتوبر التى وفرها لهم المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، نظرا لبعدها عن محل إقامتهم.

وحاول وزير الإسكان إقناعهم بأن الشقق الموجودة فى 6 أكتوبر هى ما تملكه الوزارة، وليس هناك وحدات سكنية ملك الوزارة أو المحافظة فى هذه المنطقة، وهذا بمثابة حل عاجل للمشكلة التى ألمت بهم، ووعدهم الوزير بحل مشكلة المواصلات، عبر توفير أتوبيسات خاصة بهذه الأسر، تسهل عليهم الانتقال اليومى، حتى حل المشكلة بصورة جذرية، ولكن الأسر المضارة أصرت على طلبها بتوفير وحدات سكنية بالإيجار المفروش فى منطقة فيصل، مؤكدين أنهم يمكنهم الانتظار عدة أيام لحين تحقيق مطلبهم.

من جانبه، أعلن الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، أنه سيكلف مسئولى الحى بالبحث فى عمارات الأهالى الموجودة بالمنطقة عن وحدات سكنية بالإيجار، مشيرا إلى أن المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، أكد أنه تواصل مع مسئولى صندوق 30/6، لتولى مهمة دفع إيجار هذه الوحدات، حيث أكد له المهندس محمد الأمين، عضو مجلس إدارة الصندوق، أنه سيتولى هذه المهمة، وسيتم دفع إيجار هذه الوحدات السكنية حتى حل مشكلة هذه الأسر بصورة نهائية.