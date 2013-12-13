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"الأعلى للصحافة": لم نحسم أسماء رؤساء مجالس الصحف القومية الجدد

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"الأعلى للصحافة": لم نحسم أسماء رؤساء مجالس الصحف القومية الجدد "الأعلى للصحافة": لم نحسم أسماء رؤساء مجالس الصحف القومية الجدد

قال الكاتب الصحفى أسامة أيوب، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، والمتحدث باسم المجلس، إن المجلس الأعلى للصحافة لم يستقر على أسماء رؤساء مجالس إدارة الصحف القومية، موضحاً أن المجلس لم يجتمع منذ شهر ونصف واللجنة السباعية التى شكلها المجلس أجرت 5 اجتماعات، كان آخرها أمس ولم تستقر على أسماء رؤساء مجالس الإدارات، موضحاً أن ما أثير بشأن توافق المجلس على الأسماء محض ادعاءات كاذبة، نشرتها وتداولتها بعض المواقع الإلكترونية وشباب مؤسسة صحفية كبرى.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ما نشر بشأن أنه أفشل جلسة المجلس الأعلى للصحافة، وحاول فرض مرشحين بعينهم لتولى منصب رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، هو محل كذب وافتراء، مؤكداً أن ما حدث هو أن خمسة من أعضاء اللجنة السباعية لاختيار رؤساء مجلس إدارات الصحف القومية، هم الذين أرادوا حجب الأسماء التى رشحها هو والدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة لكى يختار المجلس من بينها، وأصروا فرض أسماء، وكان نتيجة ذلك أن تهديد الدكتور حسن عماد بالانسحاب من اللجنة، فى الجلسة الرابعة لها.

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مصر 365