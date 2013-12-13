فوز شعبان الغر وإيمان جمعة في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمطروح

فاز الدكتور شعبان محمد على الغر بـ 45 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة التي بلغت 49 صوتًا، بينما الدكتور مصطفى عباس سليمان زيكو بـ 33 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة، بالنسبة لفئة فوق سن 15 سنة في نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمطروح.

كما فازت الدكتورة إيمان محمد جمعة عبد الرحمن، والدكتور الذهبي أحمد أحمد السيد بـ 46 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة لكل منهما، في فئة تحت سن 15 سنة، وفازت الدكتورة امتياز حسونة بـ 39 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة، بالنسبة لإقليم غرب الدلتا.

وقال محمد حامد برين، المستشار بمجلس الدولة لدى إعلان النتيجة اليوم، إن عدد الأطباء الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 51 طبيبًا، منهم 49 صوتًا صحيحًا، وصوتين باطلين.

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