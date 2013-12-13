ضعف الخصوبة عند السيدات يسبب بعض الأمراض

أوضح الدكتور ديلدريش، مدير قسم أمراض النساء والولادة بجامعة شليسفيخ هولستاين ليوبيك بألمانيا، خلال المؤتمر الـ18 للجمعية المصرية للخصوبة والعقم، الذى عقد أمس بفندق ماريوت الزمالك، تحت رعاية الدكتور جمال أبو السرور أستاذ النساء والتوليد بجامعة الأزهر، أن بعض الأمهات التى تحمل عن طريق أطفال الأنابيب يتعرضن لأمراض الضغط، والنزيف أثناء الحمل، مضيفاً أن أطفال الأنابيب، تزيد لديهم الإصابة بالأمراض والتشوهات.

وأشار إلى أن السيدات اللاتى لديهن ضعف فى الخصوبة معرضات للأمراض أكثر من غيرهن، سواء إذا كان الحمل طبيعياً، أم كان عن طريق أطفال الأنابيب.

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