اغتيال موظف مدني في وزارة الداخلية في ليبيا

كتب : أ ف ب الجمعة 13-12-2013 19:03

اغتال مجهولون بعد ظهر اليوم موظفًا مدنيًا في فرع إدارة السجل المدني التابع لوزارة الداخلية في مدينة بنغازي الليبية، وذلك بعدة رصاصات اخترقت جسده بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال مصدر أمني إن "مجهولين يستقلون سيارة نوع هونداي بيضاء اللون قاموا بإطلاق الرصاص على المهندس في إدارة السجل المدني ببنغازي محمد عثمان عكوش المجبري"، مضيفًا أن "المجهولين أطلقوا الرصاص على المجبري في منطقة الصابري وسط مدينة بنغازي بالقرب من أحد مطاعم بيع الأسماك المعروفة".

وقالت مديرة مكتب الإعلام في مستشفى الجلاء لجراحة الحروق والحوادث فادية البرغثي: إن "المستشفى استقبل جثة المجبري مصابة بأربع رصاصات قاتلة في مناطق متفرقة من الجهة العلوية للجسد".

والمجبري مهندس متخصص في برمجة الحاسب الآلي، يعمل في منظومة مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له في إدارة السجل المدني ببنغازي، وهو من مواليد 1979، متزوج وله بنت واحدة.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الاغتيالات ينفذها مجهولون في المدينة ضد رجال الجيش والشرطة ورجال القضاء وعدد من النشطاء السياسيين والإعلاميين.