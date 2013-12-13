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خبير أمنى: العملية الإرهابية بالإسماعيلية تحمل بصمات تنظيم القاعدة

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خبير أمنى: العملية الإرهابية بالإسماعيلية تحمل بصمات تنظيم القاعدة خبير أمنى: العملية الإرهابية بالإسماعيلية تحمل بصمات تنظيم القاعدة

قال العقيد خالد عكاشة الخبير الأمنى، إن البيان الذى أصدرته جماعة أنصار بيت المقدس، والذى أعلنت فيه مساندتها لما يقوم به طلاب جماعة الإخوان من عنف داخل الجامعات المصرية، وضع النقاط فوق الحروف فوق كل استنتاجاتنا وتحليلاتنا.

وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مباشر من العاصمة"، على فضائية "أون تى فى لايف"، أن التفجير الذى استهدف قطاع الأمن المركزى بالإسماعيلية يأتى ضمن الأعمال الإرهابية، التى لها بصمات من تنظيم القاعدة، موضحًا أن له ارتباط بأنصار بيت المقدس الذى هو تنظيم منشق منه، فهو قريب جدًا من أسلوب تنظيم القاعدة.

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