أوروجواي تفاضل بين منتجعين سياحيين للإقامة بهما أثناء المونديال

(إفي): أكدت مصادر من الاتحاد الأوروجوائي لكرة القدم اليوم أن منتخب البلاد الأول سيختار ما بين ساو باولو وبيلو هوريزنتي، للإقامة خلال دور المجموعات بكأس العالم 2014.

وتوصل مسئولو الاتحاد لاتفاق مع منتجع أوسكار إن إيكو في ساو باولو والذي يملكه الدولي البرازيلي خوسيه أوسكار برناردي، إلا أن الأولوية للإقامة في هذا المنتجع ستكون لمنتخب كوت ديفوار.

أما الخيار الثاني سيكون منتجع جي إن ريسورت في منطقة سيتي لاجوس التي تبعد 70 كلم عن بيلو هوريزنتي.

ويفتقد المنتجع إلى صالة ألعاب خاصة للفريق، وملعب للتدريبات على كأس المنتجع الأول، ولذا سيضطر الفريق في حالة اختياره للتدريب في أي ملعب قريب من فندق الإقامة

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وتلعب أوروجواي في المجموعة الرابعة التي تضم كوستاريكا وإيطاليا وإنجلترا.