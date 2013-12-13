أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أوروجواي تفاضل بين منتجعين سياحيين للإقامة بهما أثناء المونديال

Google+ Print
أوروجواي تفاضل بين منتجعين سياحيين للإقامة بهما أثناء المونديال أوروجواي تفاضل بين منتجعين سياحيين للإقامة بهما أثناء المونديال

(إفي): أكدت مصادر من الاتحاد الأوروجوائي لكرة القدم اليوم أن منتخب البلاد الأول سيختار ما بين ساو باولو وبيلو هوريزنتي، للإقامة خلال دور المجموعات بكأس العالم 2014.

وتوصل مسئولو الاتحاد لاتفاق مع منتجع أوسكار إن إيكو في ساو باولو والذي يملكه الدولي البرازيلي خوسيه أوسكار برناردي، إلا أن الأولوية للإقامة في هذا المنتجع ستكون لمنتخب كوت ديفوار.

أما الخيار الثاني سيكون منتجع جي إن ريسورت في منطقة سيتي لاجوس التي تبعد 70 كلم عن بيلو هوريزنتي.

ويفتقد المنتجع إلى صالة ألعاب خاصة للفريق، وملعب للتدريبات على كأس المنتجع الأول، ولذا سيضطر الفريق في حالة اختياره للتدريب في أي ملعب قريب من فندق الإقامة

.

وتلعب أوروجواي في المجموعة الرابعة التي تضم كوستاريكا وإيطاليا وإنجلترا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع