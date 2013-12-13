أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جوارديولا: مازلت في مرحلة التأقلم .. والدوري لم يحسم بعد

Google+ Print
جوارديولا: مازلت في مرحلة التأقلم .. والدوري لم يحسم بعد جوارديولا: مازلت في مرحلة التأقلم .. والدوري لم يحسم بعد

(إفي): نفى بيب جوارديولا مدرب فريق بايرن ميونخ اعتبار بطولة الدوري الألماني منافسة سهلة، مشددا على أن "كل المباريات خطيرة والمنافسين يتمتعون بقدرات بدنية هائلة".

وأوضح المدرب الكتالوني في تصريحات عشية مواجهة هامبورج الاخيرة لفريقه البافاري هذا العام قبل السفر للمغرب للمشاركة في مونديال الأندية "إنني مندهش من صعوبة كل مباراة في البوندسليجا".

وأضاف "سمعت أقوالا بأن اللقب محسوم لنا، وهذا ليس صحيحا، يتعين علينا بذل المزيد من الجهد، يجب أن نحافظ على المسافة بيننا وبين ليفركوزن ودورتموند ومونشنجلادباخ".

واعترف بيب بأنه "لا يزال في مرحلة تأقلم مع اجواء البوندسليجا"، مشيرا الى أن الفارق مع الليجا الإسبانية أن "اللاعبين في ألمانيا يركضون ويركضون ويركضون، والمهارات الفردية في إسبانيا تبدو أكثر سهولة".

كما أبدى "احترامه" للفرق الألمانية الأخرى المتأهلة لثمن نهائي دوري ابطال أوروبا (بروسيا دورتموند-باير ليفركوزن-شالكه بجانب بايرن ميونخ).

ويتصدر بايرن الدوري الألماني، الذي يحمل لقبه، بـ41 نقطة، ومن ورائه ليفركوزن (37) ودورتموند ومونشنجلادباخ (31).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع