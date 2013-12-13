جوارديولا: مازلت في مرحلة التأقلم .. والدوري لم يحسم بعد

(إفي): نفى بيب جوارديولا مدرب فريق بايرن ميونخ اعتبار بطولة الدوري الألماني منافسة سهلة، مشددا على أن "كل المباريات خطيرة والمنافسين يتمتعون بقدرات بدنية هائلة".

وأوضح المدرب الكتالوني في تصريحات عشية مواجهة هامبورج الاخيرة لفريقه البافاري هذا العام قبل السفر للمغرب للمشاركة في مونديال الأندية "إنني مندهش من صعوبة كل مباراة في البوندسليجا".

وأضاف "سمعت أقوالا بأن اللقب محسوم لنا، وهذا ليس صحيحا، يتعين علينا بذل المزيد من الجهد، يجب أن نحافظ على المسافة بيننا وبين ليفركوزن ودورتموند ومونشنجلادباخ".

واعترف بيب بأنه "لا يزال في مرحلة تأقلم مع اجواء البوندسليجا"، مشيرا الى أن الفارق مع الليجا الإسبانية أن "اللاعبين في ألمانيا يركضون ويركضون ويركضون، والمهارات الفردية في إسبانيا تبدو أكثر سهولة".

كما أبدى "احترامه" للفرق الألمانية الأخرى المتأهلة لثمن نهائي دوري ابطال أوروبا (بروسيا دورتموند-باير ليفركوزن-شالكه بجانب بايرن ميونخ).

ويتصدر بايرن الدوري الألماني، الذي يحمل لقبه، بـ41 نقطة، ومن ورائه ليفركوزن (37) ودورتموند ومونشنجلادباخ (31).