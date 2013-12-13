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سكولاري في اتصال مع ميسي: رونالدو الأفضل دائما

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سكولاري في اتصال مع ميسي: رونالدو الأفضل دائما سكولاري في اتصال مع ميسي: رونالدو الأفضل دائما

(إفي) - أكد لويز فيليبي سكولاري المدير الفني لمنتخب البرازيلي أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو "الأفضل في العالم دائما" حتى لو لم يعجب ذلك غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأوضح سكولاري في تصريحات لوسائل الاعلام البرازيلية بعد أن كشف عن تصويته لرونالدو للفوز بالكرة الذهبية هذا العام أن هداف ريال مدريد الإسباني في رأيه هو "الأفضل دائما".

وكشف بطل مونديال 2002 عن حوار دار بينه وبين ميسي، نجم برشلونة المتوج بالجائزة أربع مرات متتالية، مبينا "ميسي قد لا تعجبه فكرة تفوق رونالدو عليه، لقد سألني لماذا لا أصوت له في ترشيحات الكرة الذهبية، فأجبته بأن رونالدو يستحق الجائزة، خاصة هذا العام".

ويتنافس رونالدو وميسي على الجائزة هذا العام بجانب الفرنسي فرانك ريبيري أيقونة فريق بايرن ميونخ الألماني.

وسبق لسكولاري أن درب رونالدو في البرتغالي حين كان نجما صاعدا في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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