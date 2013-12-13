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جوارديولا: بايرن ليس الأفضل في أوروبا

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جوارديولا: بايرن ليس الأفضل في أوروبا جوارديولا: بايرن ليس الأفضل في أوروبا

يعتقد جوسيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ أن فريقه ليس الأفضل في أوروبا حاليا.

جوارديولا تولى تدريب بايرن الذي حقق الموسم الماضي ثلاثية تاريخية تحت قيادة يوب هاينكس.

وفاز بايرن بكل مبارياته في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حتى الخسارة من مانشستر سيتي 3-2 يوم الثلاثاء الماضي.

وقال جوارديولا للصحفيين: "نحن لسنا أفضل فريق في أوروبا".

وأوضح "الموسم الماضي لبايرن كان لا يصدق وحصل على الكثير من الثناء والمديح، ولكننا لا نستحق هذا الآن".

وتابع "بايرن الآن ليس أفضل فريق في أوروبا، فنحن قادرون على التطور أكثر".

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