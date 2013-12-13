منظمة اتحاد المحامين تدين محاولة الإخوان الاعتداء على الأنبا بولا فى أمريكا

أدانت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، محاولة الإعتداء من جماعة وتنظيم الإخوان بأمريكا، على الأنبا بولا عضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور، في ولاية نيوجيرسي الأمريكية يوم 12 ديسمبر 2013، علي حد قول المنظمة.

وأكدت منظمة إتحاد المحامين أن ما حدث، يخالف ما إتفق عليه العالم وصاغه من خلال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكون تنظيم الإخوان بأمريكا يحاول إستخدام القوة، لمنع الرأي المخالف لهم فإنهم يكونوا قد تجاوزوا ن المتفق عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و القانون الأمريكي الذي يمنع أي تنظيمات تحض على العنف أو الكراهية.