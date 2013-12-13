كيري يؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل وفلسطين نهاية أبريل المقبل

أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الجمعة على أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بحلول نهاية شهر أبريل المقبل كما كان مقررا من قبل.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني عن كيري قوله “إنه لا يزال من الممكن تحقيق سلام نهائي في الشرق الأوسط بين إسرائيل وفلسطين كما كان مقررا بنهاية شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى أن إسرائيل ستفرج عن مزيد من السجناء الفلسطينيين في 29 ديسمبر الجاري”.

وأضاف كيري – في مؤتمر صحفي عقب لقائين منفصلين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس- أنه “لم نتطرق إلى أي تغييرات في الموعد النهائي المقرر بشأن اتفاق السلام بين الجانبين”، لافتا إلى أنه “من المقرر الإفراج عن دفعة جديدة من السجناء المحتجزين في السجون الإسرائيلية في 29 ديسمبر الجاري، ومن ثم سيتم الاتفاق حول عملية السلام”.

وكانت إسرائيل قد أفرجت عن نصف عدد السجناء الفلسطينيين التي تعهدت بالإفراج عنهم، والبالغ عددهم 52 سجينا من أصل 104 سجناء، وذلك بموجب اتفاقية أشرف عليها كيري في يوليو الماضي لإحياء محادثات السلام المتوقفة منذ نحو ثلاث سنوات.

من ناحية أخرى، أعرب كيري اليوم عن توقعه استئناف المحادثات النووية مع إيران خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه تم إحراز تقدم في تلك العملية، لافتا إلى ضرورة إجراء المزيد من المشاورات بهذا الشأن في الوقت الحالي.

وجاءت تصريحات كيري ردا على تصريحات دبلوماسيين أشاروا خلالها إلى أن إيران قاطعت المحادثات الفنية مع مجموعة (5 + 1) في فيينا حول كيفية تنفيذ اتفاقية التي يتم بموجبها أن تحد طهران من برنامجها النووي في مقابل تخفيف محدود للعقوبات المفروضة عليها.

وأكد كيري، خلال زيارته التي يقوم بها حاليا إلى إسرائيل، على أن “جميع التوقعات تشير إلى أن المحادثات في طريقها نحو التواصل خلال الأيام القليلة القادمة والتي من خلالها سننتقل إلى تنفيذ كامل لهذه الخطة”.

أ ش أ