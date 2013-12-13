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ليبي: أخشى الإرهاق أمام الأهلي الأفضل في إفريقيا

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ليبي: أخشى الإرهاق أمام الأهلي الأفضل في إفريقيا ليبي: أخشى الإرهاق أمام الأهلي الأفضل في إفريقيا

وصف مارشيلو ليبي المدير الفني لفريق جوانزو الصيني الأهلي بأفضل فريق في إفريقيا، قبل المواجهة المرتقبة في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقال ليبي في مؤتمر صحفي عقد اليوم بحسب موقع filgoal  ”نواجه أفضل فريق في إفريقيا، ونعلم جيدا مدى خبرته في المونديال.”

وتابع ليبي “نعاني من إرهاق بدني وذهني بسبب توالي المباريات، ولكن لدينا إصرار على بذل أقصى جهد خلال البطولة”، وأضاف الفائز بكأس العالم 2006 مع إيطاليا “تلك البطولة هى الأخيرة لكونكا قبل العودة للدوري البرازيلي، وساشتاق له كثيرا خاصة وأنه على قدر كبير من الاحترافية.”

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت المقبل في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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