محافظ البحيرة يكرم المحالين إلى المعاش

شهد اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة حفل تكريم 234 من المحالين للمعاش خلال الفترة من شهر أغسطس 2013 وحتى شهر ديسمبر 2013 من العاملين بالوحدات المحلية وديوان عام المحافظة بإهدائهم شهادات التقدير والهدايا العينية الرمزية .

وأكد هدهود أن التكريم يأتي من منطلق تقديم التحية والعرفان بالجميل لكل من أدى واجبه ورسالته على أكمل وجه تجاه الوطن وأن تلك الرسالة موصولة بتقديم الخبرات والتجارب الناجحة والنصائح للأجيال الصاعدة من أجل خير ورفاهية وتقدم الوطن .

مشيرًا إلى أن مصر تعيش ثورة تنموية هذا العام في جميع المجالات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والصرف والرصف ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل والإنارة والإسكان والنظافة نتيجة الإعتمادات الإضافية التي تبلغ خمس أضعاف العام السابق والتي تستلزم تضافر كافة الجهود والعمل الدءوب للانتهاء من تلك المشروعات قبل نهاية العام القادم .

وخلال الحفل قدمت الفرقة الموسيقية التابعة لمديرية التربية والتعليم عدد من الأغانى الوطنية .