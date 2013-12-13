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“أنصار بيت المقدس” تعلن دعمها لتظاهرات طلاب الإخوان وتؤكد إنها واجب شرعي

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“أنصار بيت المقدس” تعلن دعمها لتظاهرات طلاب الإخوان وتؤكد إنها واجب شرعي “أنصار بيت المقدس” تعلن دعمها لتظاهرات طلاب الإخوان وتؤكد إنها واجب شرعي

أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس عن تأييدها للمظاهرات التي يقوم بها الطلبة من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في الجامعات.

وأضافت رويترز أن الجماعة وصفت في رسالة نشرتها على موقعها اليوم، ما يقوم به طلاب وطالبات الجامعات المصرية بأنه “ثورة وانتفاضة عارمة في وجه الطغيان وصمود يتحدى الصعاب ليبهر العالم أجمع وينبئ عن فجر جديد ومستقبل مشرق لهذه الأمة التي تسلطت عليها الأنظمة القمعية العميلة”.

وقالت إن “أمة يقودها الشباب تريد أن تتحرر من عبودية العباد إلى عبادة رب العباد وتكسر عنها قيود الذل والخنوع لابد أن تنتصر”.

ودعت جماعة أنصار بيت المقدس، الطلبة وطالبات إلى “مواصلة مسيرة العطاء لدينهم وأمتهم، وإلى أن يعلموا أن إزالة هذه الأنظمة العميلة واجب شرعي على كل من يقدر عليه بالوسائل الشرعية التي دلت عليها الشريعة”.

وأعلنت وقوفها إلى جانب الطلبة والطالبات والعمل على نصرتهم وعدم خذلانهم، وقالت “أعلموا أن دمائكم هي دماؤنا وأعراضكم هي أعراضنا ولننصرنكم ولو بعد حين”.

 

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