بسبب سوء الطقس وسقوط الأمطار.. إقبال محدود بانتخابات نقابة الأطباء في البحيرة

كتب : أحمد حفني منذ 44 دقيقة

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية بمحافظة البحيرة، إقبالا محدودا من قبل أعضاء الجمعية العمومية، بسبب سوء حالة الطقس واستمرار سقوط الأمطار الرعدية على مدينة دمنهور، وتقلص حضور الأطباء للعشرات، والمقرر حضور 8 آلاف طبيب على مستوى المحافظة.

يخوض انتخابات التجديد النصفي قائمة الإخوان المسلمين والتي تحمل أسم "أطباء من أجل مصر"، فيما تأتى القائمة الثانية التي تحمل اسم "الاستقلال"، والتي تمثل التيار الحر داخل نقابة الأطباء بالبحيرة.

وتتم الآن عملية فرز الأصوات بعد إغلاق باب التصويت أمام الناخبين، على أن تعلن النتيجة فور الانتهاء من الفرز.