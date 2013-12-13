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مصدر: تنظيم الإخوان الدولي يمول قناة «رابعة».. وخبرائها من «الجزيرة» القطرية

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مصدر: تنظيم الإخوان الدولي يمول قناة «رابعة».. وخبرائها من «الجزيرة» القطرية مصدر: تنظيم الإخوان الدولي يمول قناة «رابعة».. وخبرائها من «الجزيرة» القطرية

بدأت قناة «رابعة» الفضائية التي أطلقها جماعة الإخوان المسلمين عبر القمر الصناعي الفرنسى «يوتلسات» بثها، الجمعة، من مدينة إسطنبول التركية، وكشف مصدر مطلع أن اختيار المدينة التركية لإطلاق القناة يعود إلى «العلاقة الوثيقة التي تجمع إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان، ورئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، منذ سنوات»، مؤكدًا أن «تمويل القناة يعتمد على أموال التنظيم الذي يرى أنها أحد الخيارات الممكنة للتحريض ضد ».

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «التنظيم الدولي وضع خطة إعلامية لمطالبة الغرب بقطع المعونات الاقتصادية والعسكرية عن مصر كي تعلن إفلاسها، وتضمنت الخطة إطلاق القناة وإصدار جريدة من العاصمة البريطانية لندن»، وتابع أنهم سيفتتحون عددًا من المكاتب الإعلامية للقناة في العديد من العواصم، واستعانوا بعدد من العاملين في قناة الجزيرة الفضائية للعمل بالمحطة.

وقال حزب الحرية والعدالة إن: «القناة ستبث جميع برامجها مباشرة على الهواء تحت شعار (نبض الحرية)»، مؤكدًا أن «القناة ستكون منبرًا للتوعية بقضايا الشعب المصري».

وأضاف الحزب، على موقعه الإلكتروني، أن «عاصم عبدالماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية والهارب إلى قطر، سيقدم برنامجًا يوميًا باسم (مصر إسلامية)، كما سيقدم عمرو عبدالهادي، عضو (جبهة الضمير)، برنامج (صباح رابعة)، بالإضافة إلي برنامج (نبض الأحرار) الذي سينقل مظاهرات (الإخوان) في الشوارع والميادين».

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