مسئول إثيوبى: اقتراب تشكيل لجنة تنفيذ توصيات الخبراء بشأن "سد النهضة"

صرح مسئول إثيوبى بأن إثيوبيا ومصر والسودان تقترب من تشكيل اللجنة التى ستتابع تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية الداعية إلى إجراء مزيد من الدراسات بشأن بناء سد النهضة الإثيوبى، وأن الدول الثلاث تمكنت من تضييق هوة خلافاتها فى أعقاب جولتى المفاوضات بينها مؤخراً بالخرطوم.

ونقل مركز "والتا" الإعلامى الإثيوبى اليوم الجمعة عن مدير إدارة شئون الأنهار العابرة للحدود بوزارة المياه والطاقة الأثيوبية فيك أحمد نجاش، قوله إن اللجنة ستتابع مسألة ما إذا كانت إثيوبيا تنفذ بصورة مناسبة توصيات لجنة الخبراء أم لا.

وقال المسئول الإثيوبى إننا من حيث المبدأ، نعتقد أن الدول الثلاث لديها قدرات تمكنها من أداء هذه المهمة، ولدينا دراسات مسبقة، لكن سيتعين إجراء دراسات مشتركة باستخدام البيانات الأساسية، وإن اللجنة التى ستشكلها الدول الثلاث ستستعين بمستشار لإجراء الدراسات.

وأضاف أن المناقشات التى ستجرى خلال الجولة الثالثة من المفاوضات المقرر إجراؤها الأسبوع الأول من يناير المقبل ستركز على بحث كيفية السعى للحصول على آراء خبراء خارجيين إذا فشلت الدول الثلاث فى الاتفاق على الدراسة النهائية عند تقديمها.

ومن جهة أخرى، أشار المركز الإعلامى الإثيوبى إلى أنه تم استكمال أكثر من 30% من إنشاء السد الذى يوصف بأنه سيكون أكبر سد فى إفريقيا لتوليد الكهرباء بالقوى المائية، وأنه من المتوقع أن يكتمل بناء السد عام 2017، وأن ذلك سيؤدى حينئذ إلى توليد ستة آلاف ميجاوات طاقة كهربية.