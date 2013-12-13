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افتتاح أكاديمية أجيال مصر بسلطنة عمان

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افتتاح أكاديمية أجيال مصر بسلطنة عمان افتتاح أكاديمية أجيال مصر بسلطنة عمان

تم افتتاح أكاديمية أجيال بنادى عمان بالخوير بسلطنة عمان والتى شهدت تجمعا عائليا كبيرا من خلال مشاركة عدد كبير من أجيال أبناء الجالية المصرية والتى تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و20 سنة بقياده المدرب الكبير الكابتن محمد ترمس، الذى يملك خبرة كبيرة فى مجال كرة القدم لعدة سنوات بالدورى الممتاز ومساعدة الكابتن وائل عبد الغفار لاعب نادى الترسانة سابقا ولاعب بالدورى العمانى لأربع مواسم على التوالى.

تمتاز الأكاديمية بوجود عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بمسقط والذين يتميزون بمهارات فنية عالية ومنهم: طارق سليم وحاتم ترمس الشهير (بشيكابالا) والحارس الطائر حازم ترمس وعلى أحمد وحاتم عاطف وأشرف بكر وحسام وحازم عاطف واللاعب المعجزة يوسف الشهير (بديزل) وشهاب الدين ومصطفى محمد فتحى ويوسف عبد الرحمن النوبى وسعد محمد سعد وغيرهم من النجوم القادمة فى سماء الكرة العربية.

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مصر 365

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