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مفتى السعودية: استئجار الاستراحات والفنادق للعزاء مخالف لشرع الله

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مفتى السعودية: استئجار الاستراحات والفنادق للعزاء مخالف لشرع الله مفتى السعودية: استئجار الاستراحات والفنادق للعزاء مخالف لشرع الله

شدد مفتى عام الشيخ عبد العزيز آل الشيخ على أن ما يعمد إليه بعض الناس من استئجار الاستراحات والفنادق لإقامة العزاء "مخالف لما شرّعه الله".

وقال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ فى خطبة الجمعة اليوم بجامع الإمام تركى بن عبد الله بالرياض إن" تقديم العزاء تسلية للمصاب ودعاء له بالصبر والثبات فى مصيبته، ولكن الجلوس الطويل للعزاء وتعطيل الأعمال والمواعيد والمبالغة فى موائد الأطعمة وتحويل العزاء إلى ضحك وسرور غير مشروع فى الإسلام".

وتابع أن "العزاء يقدم متى ما رأى المعزى ذوى المتوفى فى السوق أو المسجد أو الشارع أو نحوها، كونه من حقوق المسلم على أخيه المسلم وقوفاً بجانبه وتضميداً لجراحه، موضحاً أنه يدعو كذلك للمتوفى بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة، ولكن لا يجوز النياحة عليه ورفع الصوت ولطم الخدود وشق الجيوب".

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مصر 365

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