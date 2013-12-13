طبيب: 4صفات تدل على الاضطراب النفسى

أكد الدكتور أحمد هارون مستشار العلاج النفسى، وعلاج الإدمان، أن الخطوة الأولى للعلاج النفسى، هى الاعتراف بالمرض النفسى، ولأن أغلب المرضى قد لا يلاحظون إصابتهم، أو الأعراض التى تظهر عليهم، لابد من خضوع الشخص إلى تقييم نفسى من وقت لآخر.

وقال "هارون"، إن أولى الصفات التى قد يتسم بها الشخص المريض "الضد المجتمعى" هى انعدام الضمير، حيث لا يستطيع هذا الشخص أن يحتكم إلى العدالة، أو القوانين المنصفة أبدا، ويساعده على ذلك عدم شعوره بالذنب، وهو عكس الشخص الطبيعى الذى قد يشعر بالاكتئاب والحزن إذا قام بإيذاء شخص، كما أن هذا الشخص المريض يعجز عن الاعتذار عن الخطأ وإن فعل فهو أمر خادع فقط.

وأضاف "هارون"، أن الصفة الثانية، هى عدم النضج الانفعالى، بمعنى أن هذا الشخص لا يستطيع التفكير فى رغبات الآخرين أو طلباتهم، فهو لا يفكر سوى فى نفسه ورغباته، وكيف يمكن تحقيقها، ولا بأس إن فعل أى شىء مخالف للقانون فى سبيل تحقيق هذا.

وعن الصفة الثالثة، يوضح الدكتور هارون، أن الشخص المريض لا يفكر فى مستقبله، وعادة ما يعيش الحاضر فقط، فهو يهتم فقط بما بين يديه ولا يهتم بالمستقبل، فكل ما يفعله هو من أجل مكاسب بسيطة وترضى غروره فقط ولا تخدم مستقبله، وقد يلجأ إلى التحايل والكذب الدائم لتحقيق ذلك.

وأضاف أن الصفة الرابعة، هى العجز عن الارتباط، فالشخص المريض لا يستطيع تحمل طلبات شخص آخر دونه، لذلك يعجز عن إظهار أى عواطف تجاه أى شخص آخر، لذلك هو عاجز عن الاستمرار فى أى علاقة عاطفية.