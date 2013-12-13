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الشرطة تلقي القبض على أفراد من عائلة الأب الروحي للمافيا ماتيو ميسينا

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الشرطة تلقي القبض على أفراد من عائلة الأب الروحي للمافيا ماتيو ميسينا الشرطة تلقي القبض على أفراد من عائلة الأب الروحي للمافيا ماتيو ميسينا

ألقت الشرطة الإيطالية اليوم الجمعة القبض على أعضاء من عائلة أكثر رجال عصابة المافيا “كوزا نوسترا” المطلوبين في جزيرة صقلية ماتيو ميسينا دينارو خلال حملة اعتقالات للشرطة غرب صقلية.

وأفاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن من بين الأفراد الذين ألقت الشرطة القبض عليهم شقيقته ونجل شقيقه واثنين من أبناء عمه في منطقة “تراباني” بالإضافة إلى 26 شخصا آخرين.

ويواجه هؤلاء جميعا تهما من بينها تكوين جمعيات للمافيا والابتزاز، في الوقت الذي وصف فيه ممثلو الإدعاء العام الاعتقالات بأنها “خطوة حاسمة” في إطار البحث عن دينارو الذي تطارده السلطة منذ 20 عاما.

وهناك مزاعم بأن أعضاء “كوزا نوسترا” لديهم نفوذا إجراميا في صناعة البناء والتشييد المحلية وتمت مصادرة أصول بقيمة خمسة ملايين يورو تابعة لهم.

أ ش أ

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