زوج بريتني سبيرز السابق ينتظر ابنه السادس

كتب : وكالات الجمعة 13-12-2013 16:01

ينتظر كيفن فيدرلاين، الزوج السابق للمطربة الأمريكية بريتني سبيرز، أن يصبح أبًا للمرة السادسة.

وأكد متحدث باسم فيدرلاين، في تصريحات لمجلة "بيبول" الأمريكية، أن الراقص السابق وزوجته فيكتوريا برينس ينتظران طفلهما الثاني، علمًا أن للزوجين- اللذين عقدا قرانهما في أغسطس الماضي- طفلة أخرى عمرها عامان.

وأنجب فيدرلاين من سبيرز، التي انفصل عنها عام 2006 بعد زواج دام عامين ولدين، هما جايدن (7 أعوام) وبريستون (8 أعوام).

كما أن لفيدرلاين طفلين آخرين، كاليب (6 أعوام) وكوري (13 عامًا)، من علاقة سابقة بالممثلة شار جاكسون.