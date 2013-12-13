غدا.. قوى ثورية تعقد مؤتمرا لإحياء الذكرى الثانية لشهداء أحداث مجلس الوزراء

كتب : محمد مصري منذ 24 دقيقة

دعت عدد من القوى والحركات الثورية والحقوقية، إلى عقد مؤتمر صحفي غدا بمناسبة حلول الذكرى الثانية لأحداث مجلس الوزراء.

وأعلنت القوى المنظمة للمؤتمر، في بيان صحفي تلقت "الوطن" نسخة منه، عن جدول أعمال يتضمن كلمة افتتاحية وعرض فيديو توثيقي قصير عن أحداث مجلس الوزراء، وبيان يلقيه أهالي شهداء مجلس الوزراء والحركات السياسية المشاركة، والإعلان عن فعاليات إحياء الذكرى الثانية لأحداث مجلس الوزراء، وفيديو توثيقي عن إخفاق نظام مرسي في إنصاف شهداء مجلس الوزراء، وكذلك عرض الموقف القانوني للقضايا المتداولة أمام القضاء بخصوص الأحداث والخطوات المستقبلية.

وقالت القوى والحركات المنظمة للمؤتمر: تأتي علينا الذكرى الثانية لأحداث مجلس الوزراء دون أن تتم إحالة أي متهم بقتل أو إصابة المتظاهرين إلى القضاء ومع إصرار الأنظمة المتعاقبة، سواء نظام مرسي والنظام الحالي، في حجب تقرير تقصي الحقائق ومحاكمة المتورطين في الأحداث.

ويشارك في المؤتمر كل من جبهة طريق الثورة وعسكر كاذبون وحركة الشهيد جابر جيكا ومجموعة وراكم بالتقرير وحركة 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين وحملة وطن بلا تعذيب وحملة حاكموهم وشباب من أجل العدالة والحرية وحركة المصري الحر وكلنا علاء عبد الهادي ومجموعة الشهيد رامي حمدي وأسرة الشهداء محمد مصطفى كاريكا وعماد عفت وأحمد منصور وبقية أهالي شهداء أحداث مجلس الوزراء.