طبيبة جلدية تنصح بالمشروبات الساخنة والمرطبات للحفاظ على الجلد في الشتاء

كتب : أروا الشوربجي الجمعة 13-12-2013 17:49

"أشد شتاء برودة منذ 122 عاما" هكذا أخبرتنا هيئة الأرصاد الجوية، أنه سوف نشهد باردا شديد لم نعتاد عليه، والكثير مننا يعاني التقشف وجفاف الجلد نتيجة الطقس البارد ولذلك يحتاج الجلد في هذا الموسم إلى عناية خاصة.

وتنصح دكتورة وفاء علم الدين، استشاري أمراض جلدية، بالحفاظ على تدفئة الجسم بشكل كبير، لأن يؤدي الجو البارد إلى انقباض بالأوعية الدموية نتيجة إلي محاولة الجسم على الاحتفاظ بدرجة حرارته، ويؤثر ذلك على وصل الكمية المناسبة من الأكسجين إلى أنسجة الجسم، وهذا ضمن أسباب تشقق الجلد واحمرار وتورم الأطراف والتأثير على الاحساس.

وتقول الطبيبة إنه من الضروري تناول كميات مناسبة من الماء للحفاظ على ترطيب الجلد، إلى جانب المشروبات الساخنة التي تساعد على تدفئة الجسم، كما تفضل استخدام المرطبات التي تحتوي مواد الجلسرين والفازلين واللانولين.

وشددت علم الدين على تجنب استخدام المياه شديدة سخونة أثناء الاستحمام أو غسل اليدين أو تنظيف الأطباق، لتجنب التأثير العكسي الذي يؤدي إلى زيادة التقشف والتشقق، ومن الأفضل استخدام المياه الفاترة.