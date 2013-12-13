أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

طبيبة جلدية تنصح بالمشروبات الساخنة والمرطبات للحفاظ على الجلد في الشتاء

Google+ Print
طبيبة جلدية تنصح بالمشروبات الساخنة والمرطبات للحفاظ على الجلد في الشتاء طبيبة جلدية تنصح بالمشروبات الساخنة والمرطبات للحفاظ على الجلد في الشتاء

كتب : أروا الشوربجي الجمعة 13-12-2013 17:49

"أشد شتاء برودة منذ 122 عاما" هكذا أخبرتنا هيئة الأرصاد الجوية، أنه سوف نشهد باردا شديد لم نعتاد عليه، والكثير مننا يعاني التقشف وجفاف الجلد نتيجة الطقس البارد ولذلك يحتاج الجلد في هذا الموسم إلى عناية خاصة.

وتنصح دكتورة وفاء علم الدين، استشاري أمراض جلدية، بالحفاظ على تدفئة الجسم بشكل كبير، لأن يؤدي الجو البارد إلى انقباض بالأوعية الدموية نتيجة إلي محاولة الجسم على الاحتفاظ بدرجة حرارته، ويؤثر ذلك على وصل الكمية المناسبة من الأكسجين إلى أنسجة الجسم، وهذا ضمن أسباب تشقق الجلد واحمرار وتورم الأطراف والتأثير على الاحساس.

وتقول الطبيبة إنه من الضروري تناول كميات مناسبة من الماء للحفاظ على ترطيب الجلد، إلى جانب المشروبات الساخنة التي تساعد على تدفئة الجسم، كما تفضل استخدام المرطبات التي تحتوي مواد الجلسرين والفازلين واللانولين.

وشددت علم الدين على تجنب استخدام المياه شديدة سخونة أثناء الاستحمام أو غسل اليدين أو تنظيف الأطباق، لتجنب التأثير العكسي الذي يؤدي إلى زيادة التقشف والتشقق، ومن الأفضل استخدام المياه الفاترة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط

8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية