النصر يواصل تقدمه بفوز صعب على التعاون

واصل النصر تقدمه في صدارة الدوري السعودي للمحترفين بعد أن حقق فوزا صعبا على ضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة بالجولة الـ13 من البطولة.

وافتتح عمر هوساوي أهداف المباراة للنصر في الدقيقة 42 من الشوط الأول قبل أن يعادل محمود معاذ النتيجة للضيوف بعد بداية الشوط الثاني بـ8 دقائق فقط.

وسجل حسن الراهب هدف الفوز للنصر قبل نهاية المباراة بربع ساعة ليحافظ لفريقه على سلسلة الانتصارات المتتالية الأخيرة والتي قادته للابتعاد بصدارة الدوري السعودي.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 33 نقطة في صدارة الدوري السعودي بفارق 7 نقاط عن الهلال الذي لم يخض مباراته هذا الأسبوع بعد فيما تجمد رصيد التعاون عند 19 نقطة في المركز الخامس.