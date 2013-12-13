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سلطات المطار تضبط 300 قرص مخدر مخبّأة داخل علب "شاى"

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سلطات المطار تضبط 300 قرص مخدر مخبّأة داخل علب "شاى" سلطات المطار تضبط 300 قرص مخدر مخبّأة داخل علب "شاى"

ضبطت سلطات مطار القاهرة الدولى راكبا مصريا مسافرا إلى لارنكا، وبحوزته 300 قرص ترامادول مخبّأة داخل علبة شاى.

وأثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتوجهة إلى لارنكا، وبتفتيش حقائب الركاب، اشتبه الأمين محمد جاد، المعيّن على جهاز كشف الحقائب، فى حقيبة الراكب إسحاق زكريا المغادر على الطائرة المصرية المتجهة إلى لارنكا، وبفتح الحقيبة بمعرفة المقدم مصطفى زايد وبحضور العقيد عماد أنور، تبين أنها تحتوى على 300 شريط ترامادول بداخل علب شاى، فيما أمر اللواء علاء الدين على، مدير أمن المطار، بتحرير محضر بالواقعة.

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مصر 365