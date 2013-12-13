بالصور.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتطوير شارع المحطة بالمعادى

شن حى المعادى، برئاسة إبراهيم صابر، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات فى منطقة زهراء المعادى فى المنطقة الواقعة بين المسجد الكويتى ومنطقة الشطر السابع، وذلك بالتعاون مع إدارة المرافق وإدارة الإشغالات، وشرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأسفرت الحملة عن إزالة 3 أكشاك مخالفة غير مرخصة فضلا عن إزالة 3 عربات لبيع المأكولات.

ويستمر حى المعادى فى حملته لتطوير ميدان المحطة وشارع 9 من خلال القيام بحملات نظافة وإصلاح أعمدة الإنارة وترميمها إلى جانب أعمال دهانات وزراعة للحدائق وتقليم للأشجار.