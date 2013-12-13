أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الطيران: مطار القاهرة شهد اليوم إقلاع وهبوط 136 رحلة جوية

Google+ Print
وزير الطيران: مطار القاهرة شهد اليوم إقلاع وهبوط 136 رحلة جوية وزير الطيران: مطار القاهرة شهد اليوم إقلاع وهبوط 136 رحلة جوية

أكد المهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدنى، أن الحركة الجوية بمطار القاهرة الدولى والمطارات الإقليمية، تسير بشكل طبيعى رغم الظروف الجوية التى شهدتها البلاد، اليوم الجمعة.

وأضاف "فاضل"، أن الحركة الجوية بمطار القاهرة شهدت حتى الثانية عشرة ظهرًا إقلاع وهبوط 136 رحلة جوية، حملت على متنها 14.620 راكب.
> وأضاف وزير الطيران المدنى، أن الحركة فى المطارات الإقليمية شملت إقلاع وهبوط 108 رحلات جوية نقلت على متنها 10.998 راكب، وأوضح أن الطرق المؤدية لمطار القاهرة تعمل بحالة جيدة، مؤكدًا على جميع الركاب المسافرين من المطارات المصرية أن يتوجهوا للمطارات فى مواعيد سفرهم بشكل طبيعى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365