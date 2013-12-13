وزير الطيران: مطار القاهرة شهد اليوم إقلاع وهبوط 136 رحلة جوية

أكد المهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدنى، أن الحركة الجوية بمطار القاهرة الدولى والمطارات الإقليمية، تسير بشكل طبيعى رغم الظروف الجوية التى شهدتها البلاد، اليوم الجمعة.

وأضاف "فاضل"، أن الحركة الجوية بمطار القاهرة شهدت حتى الثانية عشرة ظهرًا إقلاع وهبوط 136 رحلة جوية، حملت على متنها 14.620 راكب.

> وأضاف وزير الطيران المدنى، أن الحركة فى المطارات الإقليمية شملت إقلاع وهبوط 108 رحلات جوية نقلت على متنها 10.998 راكب، وأوضح أن الطرق المؤدية لمطار القاهرة تعمل بحالة جيدة، مؤكدًا على جميع الركاب المسافرين من المطارات المصرية أن يتوجهوا للمطارات فى مواعيد سفرهم بشكل طبيعى.