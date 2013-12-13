4 تشكيلات أمن مركزى و8 مجموعات قتالية لتأمين ياسر برهامى بالمنوفية

أكد مصدر مسئول بمديرية أمن المنوفية أنه تم إعلان الطوارئ بمدينة شبين الكوم لاستقبال وتأمين حضور الداعية ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس الدعوة السلفية، والمقرر حضوره اليوم بعد صلاة العشاء اليوم بمسجد عباد الرحمن.

وأضاف المصدر أنه تم الدفع بـ 4سيارات تشكيلات أمن مركزى و8 مجموعات قتالية، 28 ضابط مباحث بالإضافة إلى تواجد قوات مباحث قسم ومركز شبين الكوم وذلك تحسبا لقيام أعضاء الجماعة بأى أعمال عنف متوقعة اليوم.

كان عدد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، قد وجه الدعوة على شبكة التواصل الاجتماعى، إلى الاحتشاد لحصار مسجد "عباد الرحمن" التابع للدعوة السلفية بمركز شبين الكوم محافظة المنوفية، والذى سيحاضر فيه ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس الدعوة السلفية، بعد صلاة العشاء اليوم الجمعة.

ودعا على شرشر، أحد شباب الإخوان، عبر صفحته على فيسبوك إلى التظاهر اليوم أمام مسجد عباد الرحمن، ومنع برهامى من الدخول لإلقاء درسه داخل المسجد.