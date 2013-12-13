التيار الشعبى بالإسماعيلية يزور مصابى حادث تفجير "الأمن المركزى"

زار وفد من التيار الشعبى بالإسماعيلية، الجنود المصابين فى حادث تفجير سيارة ملغومة أمام بوابة معسكر الأمن المركزى، بمستشفى الإسماعيلية العام، عصر اليوم الجمعة.

وقال بيان للتيار الشعبى "تلقينا بكل الأسى نبأ الاعتداء على الضحايا الأبرياء الذين لا يهدفون إلا لخدمة تراب هذا الوطن من الجنود والضباط، والأبرياء المدنيين الذين تواجدوا فى مكان الحادث".

واعتبر التيار، الحاث تعبيرًا عن الخسة من المنفذين والمدبرين والمنتمين لهذه التيارات التكفيرية سواء فى داخل مصر أو خارجها".

وطالب التيار الشعبى حكومة الدكتور حازم الببلاوى عمل ما يلزم لاعتبار هذه الجماعة "جماعة إرهابية".