بالصور.. أمن الإسماعيلية: وزير الداخلية أكد مواصلة ملاحقة الإرهاب

قال بيان أمنى لمديرية أمن الإسماعيلية إن وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، طلب توفير كل أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للمجند الشهيد والمصابين، خلال زيارته لمصابى حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معسكر الأمن المركزى بالإسماعيلية.

وأضاف البيان أن وزير الداخلية تفقد موقع الحادث، والتقى قيادات المديرية والأمن المركزى، وحضر اللقاء ضباط وأفراد وجنود القطاع، وأكد على أن مثل هذه الأحداث الغادرة لن تثنى الشرطة عن مواصلة ملاحقة الإرهاب والقضاء على كل البؤر الإرهابية والإجرامية التى تريد زعزعة أمن مصر واستقرارها.

وحثّ وزير الداخلية القوات على بذل مزيد من الجهد لمواكبة أحداث العنف والإرهاب التى تمر بها البلاد فى ظل الظروف الراهنة.