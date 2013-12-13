مترجم الاشارة المزيف في تأبين مانديلا “مجرم سابق”

ذكرت صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية اليوم الجمعة أن ثامسانكا جانتجي مترجم لغة الإشارة المتهم بتقديم إشارات مزيفة أثناء حفل تأبين الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا واجه تهما بالقتل والاغتصاب والاختطاف والسرقة.

وأوضحت الصحيفة أن السجلات القضائية للرجل كشفت أنه واجه سلسلة من التهم الجنائية منذ عام 1994، بالاضافة إلى اتهامه بالقتل عام 2003، ولاتزال قضية القتل غامضة ولم يصدر فيها حكم واضح، بعد اختفاء مستندات القضية.

وتسبب جانتجي، الذي وقف بجانب زعماء العالم في حفل تأبين مانديلا، في جدل واسع، حيث أبدى الكثيرون من متابعي الحفل الصم استياءهم من المترجم الذي كان من المفترض به نقل خطابات المتحدثين في التأبين، واتهموه بالتزييف.

وتثير السجلات القضائية للرجل الكثير من التساؤلات حول مشاركته في حفل تأبين الزعيم الإفريقي الكبير، خاصة أنه اتهم بالاغتصاب، لكن المحكمة برأته في عام 1994، إلا أنه أدين بالسرقة في العام التالي وحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات.

وكشفت السجلات القضائية أيضا أنه خلال تسع سنوات واجه المترجم المزيف سبع تهم منفصلة من بينها الاغتصاب والسرقة واقتحام المنازل والاضرار بالممتلكات والقتل والاختطاف.

أ ش أ