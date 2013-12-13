نسرين طافش تُحضّر لمسلسل بدوي وفيلم فلسطيني

كشفت الفنانة السّوريّة نسرين طافش عن استعدادها لبطولة فيلم سينمائي عن فلسطين المحتلّة، وأشارت إلى أنّها ستتعاون في الفيلم مع المخرجة الفلسطينية مي المصري الحائزة على جوائز عالمية.

وكانت طافش التقت المخرجة مي المصري خلال فعّاليات مهرجان دبي السينمائي، وتحدّثتا معاً عن تعاون سينمائي قريب.

وعلى الصّعيد الدراميّ، علمت "سيدتي نت" أن طافش تستعدّ لبطولة مسلسل درامي بدوي لم تتكشّف تفاصيله حتى اللحظة.

يذكر أن طافش انتهت مؤخراً من تصوير مسلسلها الجديد "تحالف الصّبار"، من تأليف رائد عجرم، ومن إخراج الإسبانيّ خوسيه ماريا كارو، وتنتجهo3، mbc، وهو عبارة عن عمل تشويقي، لا يخلو من مشاهد رومانسية، ويعتمد مبدأ المواسم، على أن يعرض منه في كلّ موسم 15 حلقة.

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