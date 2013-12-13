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هل ستخطف أنغام لقب"المطربة المدلّلة"من دنيا سمير غانم؟

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هل ستخطف أنغام لقب"المطربة المدلّلة"من دنيا سمير غانم؟ هل ستخطف أنغام لقب"المطربة المدلّلة"من دنيا سمير غانم؟

قامت المطربة أنغام مؤخراً بتوقيع عقد مع شركة "روزناما ريكوردز للإنتاج الفني"، التي يملكها هشام جمال، وهي نفس الشركة التي تعاقدت معها دنيا سمير غانم، وطرحت معها أول ألبوماتها "واحدة تانية خالص"، والذي حقق نجاحاً كبيراً للغاية، فيما حققت أغانيها نسبة استماع عالية، بشهادة اليوتيوب. وكانت دنيا هي المطربة المدللة الوحيدة للشركة. ولكن السؤال الآن: هل ستظلّ دنيا هي المدلّلة، بعد أن زاحمتها أنغام على نفس الشركة أم ستسحب هذه الأخيرة البساط من تحت أقدامها مستغلة تاريخها الفني الطويل؟ وهل ستتأثر دنيا بهذا التعاقد وتحدث حرباً خفية بين المطربتين؟... هذا ما تكشف عنه الأيام المقبلة.
اللافت أنه لولا النجاح الكبير الذي حققته دنيا لما كانت أنغام بتاريخها الكبير تجازف وتغامر وتوقع مع شركة إنتاج وليدة، ولكن حجم الدعاية الذي قامت به الشركة لدنيا كان سبباً كافياً كي لا تتردد أنغام في إجراء هذا التعاقد.

 

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