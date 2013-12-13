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رئيس ريال مدريد: من الظلم ألا يفوز رونالدو بالكرة الذهبية

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رئيس ريال مدريد: من الظلم ألا يفوز رونالدو بالكرة الذهبية رئيس ريال مدريد: من الظلم ألا يفوز رونالدو بالكرة الذهبية

مدريد (إفي): أعرب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني اليوم عن ثقته في فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وأوضح بيريز في تصريحات صحفية قائلا "سيكون من الظلم ألا يفوز (رونالدو) بالكرة الذهبية، لأن الجميع يعرف أنه الأفضل في العالم".

وعن سؤاله إذا كان النجم البرتغالي سيحضر حفل توزيع الجوائز قال "دائما كان يحضر الحفل، ومن يريد أن يعرف فليسأله".

وعلى صعيد آخر أشار رئيس الريال إلى أن الجميع يرغب في بقاء لاعب الوسط تشابي ألونسو في الفريق، وأن المدير الفني الإيطالي، كارلو أنشيلوتي يرغب في أن يكون تجديد ألونسو هي هدية "الملوك المجوس" له.

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