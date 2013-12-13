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صورة - تتويج رونالدو بجائزة ' وورلد سوكر ' يمنحه الكرة الذهبية؟

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صورة - تتويج رونالدو بجائزة ' وورلد سوكر ' يمنحه الكرة الذهبية؟ صورة - تتويج رونالدو بجائزة ' وورلد سوكر ' يمنحه الكرة الذهبية؟

نشرت صحيفة (ماركا) المدريدية تقريرا حول احتمال تتويج كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد بالكرة الذهبية، تقترب بعد فوزه بجائزة "وورلد سوكر".

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال أخر 16 سنة ماضية، لم يحدث وأن فاز لاعبا بوورلد سوكر ولم يتوج بالكرة الذهبية في نفس العام سوى مرتين فقط.

واستعرض التقرير الأسماء الفائزة (الصورة أعلى الخبر) بداية من عام 1997 الذي حصد فيه الظاهرة البرازيلية رونالدو الجائزتين.

ولكن في عام 2004 نال رونالدينيو جائزة "وورلد سوكر" ولكن خسر الكرة الذهبية لصالح أندريه أرشافين.

وفي 2010 كانت جائزة "وورلد سوكر" لصالح شابي هرنانديز، مقابل تتويج ليونيل ميسي بالكرة الذهبية.

وفي 2013 مُنحت وورلد سوكر جائزة أفضل لاعب لرونالدو.. فمن يُتوج بالكرة الذهبية؟

ويتنافس الثلاثي ليونيل ميسي ورونالدو وفرانك ريبيري على جائزة أفضل لاعب في العام الماضي.

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