القيادة الفلسطينية تجدد تمسكها بالثوابت في المفاوضات مع اسرائيل

جددت القيادة الفلسطينية اليوم تمسكها بالثوابت في المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي، عقب اجتماع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري بمقر الرئاسة في رام الله امس.

وفي هذا الاطار، قال نبيل ابو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية ان اللقاءات مستمرة بين الجانبين لكن لن يكون هناك سلام من دون القدس عاصمة لفلسطين واطلاق سراح جميع الاسرى.

واكد ابو ردينة ان نجاح المفاوضات يحتاج الى جهود كبيرة وان عباس رفض مقترح تأجيل الافراج عن الدفعة الثالثة من الاسرى القدامى وشدد على تنفيذ الاتفاق حرفيا.

وحول غور الاردن ومقترح التواجد الاسرائيلي الامني فيه لمدة 10 سنوات، قال ابو ردينة “اننا لا نقبل اي وجود اسرائيلي على ارضنا كما نشدد مرة اخرى انه لا سلام بدون اطلاق سراح جميع الاسرى”.

ويجتمع كيري مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيمين نتنياهو في تل ابيب في هذه الاثناء في اطار جولته الحالية الهادفة الى احراز تقدم في المفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية.

أ ش أ