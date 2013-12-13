شبكة مراقبون تطالب بإجراءات جديدة لتنظيم عملية التصويت في الاستفتاء

طالبت شبكة مراقبون بلا حدود بمؤسسة “عالم جديد” للتنمية وحقوق الإنسان، اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم عملية التصويت فى الاستفتاء على الدستور للحد من التكدس أمام اللجان الانتخابية، وتشديد إجراءات منع قيام أعضاء الجماعة بتعطيل التصويت أمام اللجان عبر زيادة التزاحم والتواجد في الطوابير منذ الصباح خلال الاستفتاء على الدستور الجديد دون المشاركة في التصويت.

وقال منسق شبكة مراقبون بلاحدود عماد حجاب، إنه من الضروري قيام اللجنة العليا للانتخابات بفحص أسماء موظفي اللجان الانتخابية بدقة لمنع وجود أعضاء من جماعة الإخوان بها، تفاديا لأية عمليات تزوير أو تسويد للبطاقات بما يفسد عملية التصويت.

وطالب حجاب بتوفير أعداد من السيدات داخل لجان المرأة للتأكد من هوية المنتقبات داخل اللجنة وخارجها، مشيرا إلى ضرورة إصدار اللجنة لقرار يحظر ويغلظ عقوبة استخدام الشعارات الدينية، لتجريم الدجل السياسى باسم الدين لتحقيق مكاسب سياسية خلال فترة الاستفتاء على الدستور.

> أ ش.أ