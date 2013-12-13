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الأمم المتحدة: أكثر من 600 قتيل و159 ألف نازح في افريقيا الوسطى

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الأمم المتحدة: أكثر من 600 قتيل و159 ألف نازح في افريقيا الوسطى الأمم المتحدة: أكثر من 600 قتيل و159 ألف نازح في افريقيا الوسطى

أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أعمال العنف في افريقيا الوسطى أدت إلى مقتل أكثر من 600 شخص ونزوح 159 ألفا .

وذكر راديو “سوا” الامريكي ان متحدث باسم المفوضية في العاصمة بانجي أفاد بان المعارك والعنف الطائفي في الأسبوع الماضي ادت إلى نزوح حوالى 159 ألف شخص ومقتل 450 إلى جانب 160 قتيلا في سائر أنحاء البلاد .

في سياق متصل ، تواجه بانجي أزمة غذائية بعد المجازر وأعمال العنف التي حدثت الأسبوع الماضي ودفعت عشرات الآلاف من السكان إلى اللجوء إلى أماكن قريبة من القاعدة الفرنسية أو ملازمة بيوتهم ..فيما تعتبر منظمات العمل الإنساني الوضع أسوأ في محيط المطار مع احتمال انتشار الأوبئة .

أ ش أ

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