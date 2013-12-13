هنية: أمير قطر وعد بإنهاء أزمة الكهرباء في قطاع غزة

أجرى رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية اتصالا هاتفيا مساء اليوم الجمعة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لوضعه في صورة الأوضاع الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة في ظل المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع واستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء في غزة أن أمير دولة قطر وعد خلال الاتصال بإجراء اتصالات وبذل جهود سريعة من أجل إنهاء أزمة الكهرباء في القطاع وإدخال الوقود الصناعي المخصص لمحطة كهرباء غزة ، مبديا اهتمامه البالغ بالأوضاع الانسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة وسبل معالجتها.

وقال هنية في تصريحات صحفية خلال جولة تفقدية لمنازل المواطنين بدير البلح وسط قطاع غزة إنه بحث مع أمير قطر ورئيس وزرائه أزمة إدخال الوقود الصناعي لمحطة الكهرباء.مضيفا أن قطر سترسل 10 ملايين دولار ضريبة لشراء الوقود هذا الشهر، وسترسل باخرة وقود عبر ميناء أسدود (الاسرائيلي) تكفي لـ 4 شهور، وستحول 5 ملايين دولار إغاثة عاجلة للعائلات المتضررة من المنخفض الجوي.

وكان هنية قد بحث في اتصال هاتفي مساء الثلاثاء الماضي مع رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني أزمة الكهرباء والتخفيف من آثار الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقال هنية إن الوضع الإنساني في غزة غير محتمل وإن الحكومة في غزة تتحمل مسئولياتها بالتعاون مع البلديات ونواب المجلس التشريعي وحركة “حماس” من خلال خلية عمل لتخفيف الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء المنخفض الجوي”.

وأضاف: نفكر الآن في إعادة بناء المنازل المتضررة وتوفير حياة كريمة لإيواء المتضررين جراء الظروف الجوية الحالية”.مجددا دعوته للمجتمع الدولي إلى وقف التدهور الحاصل في قطاع غزة على جميع الأصعدة.

ويعاني سكان قطاع غزة من أزمة إنسانية خانقة نظرا لتعرض القطاع لمنخفض جوي عميق يضرب الاراضي الفلسطينية منذ مساء الثلاثاء الماضي وأدى الى غرق مئات المنازل وتشريد مئات الأسر نتيجة الأمطار الغزيرة التي بلغ منسوبها في بعض المناطق حوالي مترين.

في سياق متصل، قررت وزارة التربية والتعليم بغزة تعليق الدوام في المدارس والجامعات يوم غد السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية.وكانت الوزارة قد علقت الدوام المدرسي أمس الخميس وأمس الأول الاربعاء .

أ ش أ