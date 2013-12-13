الدفاع المدنى الفلسطينى ينقذ أكثر من ألفى مواطن بالضفة بسبب الثلوج

تدخل الدفاع المدنى الفلسطينى اليوم لإنقاذ العديد من الحالات الإنسانية فى كل مدن الضفة الغربية، بسبب موجة الثلوج الكثيفة غير المسبوقة التى تضرب الأراضى الفلسطينية.

وقال المقدم لؤى بنى عودة، مدير العلاقات العامة والإعلام فى الدفاع المدنى، إن الدفاع المدنى أحصى 4 آلاف و293 حالة تدخل، و2000 و566 حالة إنقاذ لمواطنين فى الضفة.

من جانبه، قال هشام العمرى، مدير عام شركة كهرباء القدس، إن نسبة 80% من أعطال التيار الكهربائى فى محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية لها علاقة بالكهرباء الواصلة من المحطات الرئيسية من تل أبيب إلى القدس.

وأشار إلى أن العمل جارٍ لإصلاح الأضرار، وأن طواقم الشركة تعمل على إصلاح الأضرار التى تغذى الأراضى الفلسطينية، وتوقع عودة الكهرباء خلال وقت قصير.