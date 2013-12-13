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مقتل وإصابة 14 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة شرقى بغداد

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مقتل وإصابة 14 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة شرقى بغداد مقتل وإصابة 14 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة شرقى بغداد

بغداد (أ. ش.أ)

أفاد مصدر أمنى عراقى بأن 14 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار سيارة مفخخة فى منطقة النهروان شرقى العاصمة بغداد اليوم الجمعة.

وقال المصدر إن سيارة مفخخة كانت مركونة بالقرب من سوق لبيع الأسماك فى منطقة النهروان شرقى بغداد انفجرت، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بعدد من السيارات والمحال القريبة من موقع الانفجار.

وأضاف أن قوة أمنية سارعت إلى مكان الانفجار وطوقته، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثتى القتيلين إلى دائرة الطب الشرعى.

وكان جنوب بغداد قد شهد اليوم مقتل وإصابة أربعة أشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة بالقرب من سوق لبيع الخضروات، فيما قتل مدنيين اثنين فى هجوم مسلح بمنطقة الشعلة غربى العاصمة، كما شهدت هروب 22 من الموقوفين فى سجن العدالة بمنطقة الكاظمية.

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