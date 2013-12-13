في المدرج - الجماهير الأوروبية في أسبوع

في المدرج هو موضوع جديد أسبوعي يستعرض فيه FilGoal.com أبرز ما حدث في المدرجات الأوروبية من دخلات وترحالات كبيرة والتحديات التي تغلبت عليها الجماهير في شتى أنحاء القارة العجوز.

والموضوع مزود بالصور سنستعرض البعض منها هنا كما يمكنك مشاهدة جميع الصور الأخرى من تلك المباريات عبر حساب فليكر إضغط هنا للذهاب إليه.

نبدأ مع دوري الأبطال وبمباراة فيكتوريا بلزن وسسكا موسكو، جمهور الفريق الروسي المعروف بشغفه وجنونه بالكرة سافر خلف فريقه وأشعلوا الكتير من الشماريخ وكان صوت تشجيعهم الأعلى وكأن المباراة تلعب في قلب العاصمة الروسية، أصحاب الأرض قدموا دخلة ذات الشكل ثلاثي الأبعاد.

جمهور نادي كوبنهاجن الدنماركي في مباراته مع ريال مدريد قدم دخلة بعنوان "هنا في كوبنهاجن، الأمل يعيش"

وفي المباراة التي لم تستأنف بعد نصف ساعة من لعبها بسبب تساقط الثلوج، كان لجمهور جالاتاسراي ومجموعة أولتراس أصلان حضورهم المميز كالعادة بأعدادهم الكبيرة وغنائهم المتواصل، كما تواجد في المدرجات جمهور نادي يوفنتوس أيضا.

وفي ملعب فيلودروم بمارسيليا احتشدت مجموعات كوماندو أولترا ويانكيز وغيرهم من مجموعات الأولتراس المساندة لمارسيليا خلف المرمى لمساندة فريقهم وحضر مشجعي فريق بروسيا دورتموند من ألمانيا وكان لهم حضورهم المميز كالعادة.

وفي مواجهتين ساخنتين الأولى بين ميلان وأياكس نظراً لأحداث مباراة الذهاب .. حينما قامت مجموعة من كورفا سود ميلانو وهم أقدم مجموعة للروسونيري بطعن 3 من جمهور أياكس مما تسبب في أن يرقد أحدهم في حالة خطيرة بالمستشفى.

الأجواء لم تكن بذات السخونة مثل مباراة الذهاب إلا أنها لم تكن هادئة أيضا.

المواجهة الساخنة التانية كانت بين زينيت سان بطرسبرج وأوستريا فيينا على ملعب الأخير والتي شهدت أعمال شغب من قبل الجمهور الضيف الذي قام بإلقاء الشماريخ على جمهور أوستريا الذي يجلس أسفل.

نعود للبطولات المحلية إذ اتسمت مباريات هذا الأسبوع في الدوريات الأوروبية بتفوق الجمهور الضيف على أصحاب الأرض، ومن المتعارف عليه بين الجماهير عالميا أن من سمات قوة الجمهور الضيف هي الأعداد التي سافرت خلف فريقها وكذلك الشكل الذي ظهروا به خلال المباراة.

البداية مع الدوري النمساوي، جمهور نادي شتورم جراتس سافر من مدينته لملعب فريق فاكير إنسبروك لمسافة قدرها حوالي 350 كم، الجمهور لم يكتف بذلك فقط لكنهم شجعوا فريقهم بالهتافات طوال المباراة وأشعلوا بعض الشماريخ، الفريق الضيف كافئ جمهوره بالفوز بهدف نظيف.

نذهب لألمانيا وتحديداً مباراة نورنبرج وماينتس، جمهور الأخير سافر خلف فريقه مسافة تقدر بـ250 كم، المباراة أقيمت وسط عاصفة ثلجية، لكن الجمهورين كانا في أبهى صورة وحاول كل منهما مساعدة فريقه على الفوز بالأغاني والشماريخ لكن في النهاية انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

دخلة جمهور ماينتس كانت تقول "سواء كنتم في مسافات بعيدة او في الليل، إلمعوا كألوان المدينة الذهبية" إشارة إلى لقب المدينة.

ومن ألمانيا لجارتها بولندا وتحديداً في مدينة جدانسك 300 كم شمال العاصمة وارسو جمهور ليخيا جدانسك قدم دخلة عبارة عن رسوم بها السياسيين الإشتراكيين البولنديين من النظام السابق مشنوقين على فروع الأشجار، الجدير بالذكر إنه نشأ في نفس المدينة حركة تضامن في 1980 والتي وصلت للحكم بالإنتخابات وقضت على النظام الشيوعي.

ونظل مع بولندا إذ التقى فريقا روش شورزو صاحب الأرض وجورنيك زابرز، الجمهور الضيف منع من حضور المباراة بحجة وجود تصليحات في مدرج الضيوف، أصحاب الأرض بدأوا المباراة بدخلة بعرض المدرج بالكامل بها رسمتين.

الأولى من دربي قديم والأخرى من دربي حديث والرسالة كانت "لقد سيطرنا لسنوات عديدة في الماضي على الدربي، وسنستمر في السيطرة"

وأخيرا إلى بلغاريا ومع دربي بلوفديف فريقي لوكومتيف وبوتيف، أصحاب الأرض قدموا دخلة بالأعلام تشكل إسم فريقهم لوكومتيف وعلى الجانبين علم بلغاريا، أما الضيوف فكانت دخلتهم نكاية في منافسيهم الملقبين بالسنافر، فرسموا صورة لشخصيات السنافر الكرتونية المعروفة وعلى افواههم علامة X ورسالة "صمت السنافر".