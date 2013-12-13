أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بروس: تدعيم الطرف الأيمن؟ سعيد بالمحمدي

Google+ Print
بروس: تدعيم الطرف الأيمن؟ سعيد بالمحمدي بروس: تدعيم الطرف الأيمن؟ سعيد بالمحمدي

يرى ستيف بروس المدير الفني لهال سيتي أنه لا يحتاج لتدعيم الطرف الأيمن في النمور وذلك بسبب وجود أحمد المحمدي المحترف المصري في صفوفه.

ويعتمد بروس على المحمدي بشكل أساسي في كل مواجهاته بالدوري الإنجليزي، أخرها سوانزي ونال لقب رجل المباراة.

وقال بروس لصحيفة (هال دايلي ميل) يوم الجمعة: "قرأت جريدتين تؤكدان أنني أريد التعاقد مع سيل لارسون (ظهير أيمن سندرلاند)، لا أنا سعيد جدا بالمحمدي و (ليام) روسونيور".

ويبدأ بروس خطته أحيانا بالدفع بالمحمدي في مركز الظهير الأيمن، ومع مرور الوقت يدفع بروسونيور الظهير الأيمن خلف الدولي المصري، ويمنح لاعب إنبي السابق فرصة للحرية الهجومية.

وأضاف بروس "لا أعلم من أي تأتي هذه الأقاويل".

بروس كان قد تعاقد مع المحمدي لينضم إلى سندرلاند، حينما كان لاعبا في إنبي وبعد رحيله لهال سيتي أصر على الحصول على خدماته.

ويخوض هال سيتي مباراته في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي أمام ضيفه ستوك سيتي والذي يليه في ترتيب الجدول بالمركز 13 ف يالسابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع