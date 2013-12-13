بروس: تدعيم الطرف الأيمن؟ سعيد بالمحمدي

يرى ستيف بروس المدير الفني لهال سيتي أنه لا يحتاج لتدعيم الطرف الأيمن في النمور وذلك بسبب وجود أحمد المحمدي المحترف المصري في صفوفه.

ويعتمد بروس على المحمدي بشكل أساسي في كل مواجهاته بالدوري الإنجليزي، أخرها سوانزي ونال لقب رجل المباراة.

وقال بروس لصحيفة (هال دايلي ميل) يوم الجمعة: "قرأت جريدتين تؤكدان أنني أريد التعاقد مع سيل لارسون (ظهير أيمن سندرلاند)، لا أنا سعيد جدا بالمحمدي و (ليام) روسونيور".

ويبدأ بروس خطته أحيانا بالدفع بالمحمدي في مركز الظهير الأيمن، ومع مرور الوقت يدفع بروسونيور الظهير الأيمن خلف الدولي المصري، ويمنح لاعب إنبي السابق فرصة للحرية الهجومية.

وأضاف بروس "لا أعلم من أي تأتي هذه الأقاويل".

بروس كان قد تعاقد مع المحمدي لينضم إلى سندرلاند، حينما كان لاعبا في إنبي وبعد رحيله لهال سيتي أصر على الحصول على خدماته.

ويخوض هال سيتي مباراته في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي أمام ضيفه ستوك سيتي والذي يليه في ترتيب الجدول بالمركز 13 ف يالسابعة والنصف بتوقيت القاهرة.