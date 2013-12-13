محافظ السويس يقرر إنشاء مستشفى جامعي ودراسة إعادة تشغيل المستشفيات المغلقة

كتب : محمد مقلد منذ 36 دقيقة

قرر اللواء العربي السروي محافظ السويس، إنشاء مستشفى جامعي بالمحافظة، وشدد على مديرية الصحة ومجلس أمناء الصحة، سرعة استكمال الإجراءات من أجل تحقيق حلم أبناء السويس.

وطالب المحافظ، بوضع دراسة شاملة لإعادة تشغيل المستشفيات المغلقة مثل مستشفى الصحة النفسية والصباح التكاملي والشروق وكبريت لخدمة الأهالي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الصحة لمحافظة السويس برئاسة المحافظ، ووبحضور الدكتور محمد العزيزي مدير عام الصحة ومقرر المجلس، والدكتور محمد سلامة نقيب أطباء السويس، ومديري المستشفيات العامة، ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية والقيادات الشعبية بالسويس.